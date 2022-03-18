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Во Львове выставили 109 пустых детских колясок в память об убитых оккупантами детях. Фоторепортаж

Сегодня 15.11
В центре Львова провели социальную акцию "Цена войны", цель которой – привлечение внимания к гибели украинских детей в результате российской агрессии. Об этом сообщает горсовет Львова. На площади Рынок поставили 109 детских колясок как символ 109 убитых с момента полномасштабного вторжения врага детей. Организатором акции является Львовский городской совет в рамках кампании United for Ukraine. Организаторы акции отметили, что цифра в 109 погибших не учитывает потери в Мариуполе, постоянно находящемся под обстрелами. "Количество смертей ежедневно увеличивается из-за геноцида, который совершает враг над украинскими людьми. Львов, ставший сегодня вынужденным домом для многих детей, которым вместе с мамами удалось эвакуироваться из-под обстрелов, привлекает внимание к смертям невинных детей", – отмечают организаторы акции.

Теги: Львов, смерть, война, дети, война России против Украины, акция, погибшие
 

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