В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 109 детей, еще 130 получили ранения – Офис Генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Киевской и Харьковской областях Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что больше всего детей пострадало в Киевской области – 55, в Харьковской – 34, в Донецкой – 26, в Черниговской – 29, в Николаевской – 20, в Житомирской – 15, в Сумской – 14, в Херсонской – 14.



По данным Офиса Генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами было повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены.

Больше всего учебных заведений повреждено в Донецкой области – 126, в Харьковской – 77, в Николаевской – 39, в Сумской – 32, в Киевской – 41, в Херсонской – 21.

Отмечается, что в Киеве было повреждено 35 учебных заведений.

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