Украинская прокуратура займется преступлениями оккупантов, совершенными на сексуальной почве – Венедиктова

Венедиктова: Весь мир должен понимать, кто вообще в этой стране нацист Фото: gp.gov.ua

"Весь мир должен понимать, кто вообще в этой стране нацист. И точно нацисты – это не те мирные жители, которые страдают, а те, кто приходят, оккупируют, грабят, убивают, насилуют. Мы сейчас отдельно еще делаем направление – это сексуальные преступления", – сказала она.

По словам генпрокурора, это "неприятная тема, но о ней также надо говорить".

"Это ужасные истории, которые также будут тянуться еще не один год для реабилитации этих людей. [...] С оккупированными территориями очень сложно работать в этой сфере и в этом направлении. Мы видим уже это в Киевской области, в Сумской области", – объяснила Венедиктова.

Она подчеркнула, что людям нужна всякая помощь – как физическая, так и психологическая.

"Проблема эта есть, она есть, по оперативными данными, очень уж значимой. Нельзя умалчивать и уже сейчас нужно поднимать этот [вопрос]", – считает Венедиктова.

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