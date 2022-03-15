Бывший британский полковник заявил, что Запад не должен исключать возможность убийства Путина

По мнению офицера, свержение, арест или суд над Путиным маловероятны Фото: ЕРА

Он считает, что убийство Путина может спасти тысячи жизней.

"[Террористы] Усама бен Ладен, глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Иранской республиканской гвардией Касем Сулеймани – все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится у власти", – отметил Кемп.

По его мнению, свержение, арест или суд над Путиным маловероятны.

"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей, которых он уже убил в Украине и в других местах и вполне может убить в будущем", – подчеркнул офицер.

Также он предположил, что существенное давление на окружение Путина может привести к "дворцовому перевороту" в РФ.

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