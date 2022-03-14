Meta запретила призывы к убийству Путина и Лукашенко в Facebook и Instagram

Ранее Meta разрешила пользователям в некоторых странах писать посты с призывами к насилию в отношении российских солдат Фото: depositphotos.com

11 марта стало известно, что социальные сети компании Meta – Facebook и Instagram – временно позволят пользователям в некоторых странах писать посты с призывами к насилию в отношении российских солдат.

Временное изменение политики разжигания ненависти также позволяло публиковать сообщения, призывающие к смерти Путина или Лукашенко.

Однако после возбуждения уголовного дела в РФ против соцсети компания решила сузить политику модерации. Вице-президент Meta Ник Клегг в посте на внутренней платформе компании заявил, что соцсеть "не разрешает призывы к убийству главы государства".

Также он добавил, что компания выступает "против русофобии, призывов к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованию или насилию в отношении русских на нашей платформе".

При этом ни о каких ограничениях в отношении призывов к насилию против российских солдат в Meta не уточняли.

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