Meta запретила призывы к убийству Путина и Лукашенко в Facebook и Instagram

11 марта стало известно, что социальные сети компании Meta – Facebook и Instagram – временно позволят пользователям в некоторых странах писать посты с призывами к насилию в отношении российских солдат.
Временное изменение политики разжигания ненависти также позволяло публиковать сообщения, призывающие к смерти Путина или Лукашенко.
Однако после возбуждения уголовного дела в РФ против соцсети компания решила сузить политику модерации. Вице-президент Meta Ник Клегг в посте на внутренней платформе компании заявил, что соцсеть "не разрешает призывы к убийству главы государства".
Также он добавил, что компания выступает "против русофобии, призывов к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованию или насилию в отношении русских на нашей платформе".
При этом ни о каких ограничениях в отношении призывов к насилию против российских солдат в Meta не уточняли.
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4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих".