Маск в Twitter вызвал Путина на бой за Украину

Маск – Кремлю: Вы согласны на этот бой? Фото: EPA

"Я вызываю на бой Владимира Путина. На кону – Украина", – заявил Маск.

Он тегнул официальную страницу Кремля и спросил: "Вы согласны на этот бой?"

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

На твит Маска отреагировал, в частности, мэр Киева Виталий Кличко.

* — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 14, 2022