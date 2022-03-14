Маск в Twitter вызвал Путина на бой за Украину

"Я вызываю на бой Владимира Путина. На кону – Украина", – заявил Маск.
Он тегнул официальную страницу Кремля и спросил: "Вы согласны на этот бой?"
Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
На твит Маска отреагировал, в частности, мэр Киева Виталий Кличко.
*— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 14, 2022
Маск неоднократно высказывал поддержку Украине в войне с РФ.
После начала боевых действий Росии против Украины Маск согласился предоставить Украине станции для спутникового интернета Starlink.