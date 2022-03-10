Певица Граймс проговорилась, что спустя три месяца после расставания с Илоном Маском у них родилась дочь

О том, что у них с Маском родилась дочь, певица рассказала после того, как во время интервью журналист услышал доносящийся из комнаты детский плач и спросил, что происходит. В ответ Граймс призналась, что плачет ребенок – вероятно, из-за коликов.
Артистка отметила, что они с Маском называют дочь Y, и призналась, что она родилась в декабре 2021 года от суррогатной матери.
Комментируя отношения с Маском, артистка заявила, что они живут отдельно, но являются лучшими друзьями и мечтают снова стать родителями.
Граймс призналась, что не рассчитывает на то, что другие смогут понять их отношения.
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Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.
В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались, но продолжают вместе воспитывать сына.