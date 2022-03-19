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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский военный эксперт: Я считаю правильными усилия по получению авиации. То же самое касается ракетного вооружения

Филлип Карбер: Большая часть Украины не атакована и не оккупирована. В этих районах должны наращиваться и усиливаться силы территориальной обороны
Филлип Карбер: Большая часть Украины не атакована и не оккупирована. В этих районах должны наращиваться и усиливаться силы территориальной обороны
Фото: fakty.ua

Украине нужно получить дополнительное вооружение так быстро, как это возможно, и довооружить не только армию, но и территориальную оборону. Об этом заявил в комментарии Guildhall эксперт по вопросам обороны, военной стратегии, ядерному вооружению и национальной безопасности профессор, доктор политических наук, президент американского The Potomac Foundation Филлип Карбер.

"Два аспекта. Я считаю правильными усилия по получению авиации. К примеру, в соседних странах, найдите мне самолет, я его к трактору прицеплю, но дотащу его Украине, так как считаю это важным. То же самое касается ракетного вооружения, которого нет в США, но вы можете найти его в соседних странах, это то, что необходимо сделать и так быстро, как только возможно. Да, может это будет стоить существенно дороже, но такова реальность. И это то, что я также считаю приоритетом", – заявил он.

Карбер убежден, что территориальной обороне нужно не только стрелковое оружие.

"Второй аспект состоит в том, что большая часть Украины не атакована и не оккупирована. В этих районах должны наращиваться и усиливаться силы территориальной обороны. От больших городских районов до небольших городков и деревень при дорогах – им нужно вооружение и боеприпасы, мы также должны попытаться достать им противотанковые средства. Я приложу все усилия, чтобы ускориться и увеличить помощь, но в результате должна быть сформирована мощная территориальная оборона, вооруженная серьезнее, чем стрелковым оружием", – сказал эксперт.

При этом он отметил, что Украине нужно предоставлять такую военную технику, для освоения которой ВСУ не нужно тратить время.

"Последние три года я лоббировал предоставление американских самолетов F15 Украине, это хороший самолет, с точки зрения боевой единицы, отлично отрабатывает и в воздухе, и на земле, но на обучение управления им нужны годы. В текущей ситуации в целях противовоздушной обороны хорошо подойдет МИГ-29, а для штурмовиков, если получится достать, то СУ-25. Далее, страны, у которых есть ударные вертолеты Ми-24, вы должны инициировать диалог этих стран с США, у которых аналогичных вертолетов Apache больше, чем пилотов, чтобы ими управлять, и они стоят в резерве. Суть в том, что мы поставим им самолетами наши американские ударные вертолеты, а они отдадут вам свои [Ми-24]. Та же самая ситуация с нашими Black Hawk и аналогичными Ми-8", – перечислил профессор.

Так же нужно действовать и с другими видами вооружений, которые есть в Европе и могут быть предоставлены Украине, добавил он.

"То же самое касается систем ПВО, вам нужны советские образцы. Есть много стран в мире, у которых есть то, что вам нужно. С С-300 сложнее, их заменить чем-то трудно. Наш Patriot (система противоракетной обороны — ред.) медленный и дорогой, его для собственной армии США не хватает, не говоря уже о союзниках. Союзники не захотят отказываться от своих Patriot, а иные страны от С-300, ведь их трудно заменить. Но есть кое-что еще, предшественники С-300, которые еще жизнеспособны – SA-6 (ЗРК "Куб"), SA-10s, SA-11c (зенитно-ракетные комплексы – ред.). Для сил территориальной обороны нужны РПГ и шведские гранатометы Carl Gustaf, к примеру, в странах Балтии их тысячи. Касательно РПГ, то это РПГ-7 любой последней модификации. Получите, сколько сможете, и передайте силам ТРО", – резюмировал Филлип Карбер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

После начала российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к международному сообществу с просьбой как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей страны.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн.

28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25. Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.

На пресс-конференции 12 марта Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что удалось найти пилотов, готовых стать гражданами Украины, чтобы помочь защитить украинское небо. "Сам народ, живущий во всем мире, готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто принимает решение", – добавил Зеленский

Теги: США, оружие, война, авиация, вооружение, вертолет, ПВО, оборона, помощь, боеприпасы, гранатомет, истребители, самолеты, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, ракеты, летальное оружие
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