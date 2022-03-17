Эксперты США по безопасности: Мы должны развернуть ВВС США и союзников над Украиной, установив бесполетную зону

Точно так же, как один человек начал Вторую мировую войну в Европе, Путин начал конфликт с устрашающе похожими параллелями, пишут американские военные эксперты Фото: Андрей Мариенко / УНИАН

Авторы материала – бывший директор Агентства национальной безопасности и один из основателей Киберкомандования США, а сейчас – президент IronNet Cybersecurity Кит Александер и также бывший главный юрисконсульт и экс-старший советник сенатского комитета по международным отношениям, а сейчас исполнительный директор Института национальной безопасности GMU Джамиль Джаффер.

Они указывают, что несмотря на героическое сопротивление украинского народа незаконному вторжению России, ситуация в Украине, вероятно, значительно ухудшится, поскольку военные неудачи вынуждают Путина удвоить усилия по атаке на мирных жителей. Также долгосрочной может стать осада Киева.

"Пришло время действовать Соединенным Штатам и нашим союзникам, – отмечают эксперты. – Мы рекомендуем план "Б": перехватить инициативу. Мы должны сказать Путину, чтобы он прекратил бессмысленное убийство украинского народа и немедленно вывел свои войска из Украины. Мы должны ясно дать понять, что, хотя мы и не хотим войны, мы больше не можем стоять в стороне и смотреть, как он убивает невинных мирных жителей. Мы должны развернуть ВВС США – и, надеюсь, наших союзников – над Украиной, чтобы остановить убийства и заставить Россию уйти, установив бесполетную зону. Мы должны объяснить Путину, что мы не будем вводить сухопутные войска в Украину, если только Россия не нападет на наши силы, и что наша авиация не будет стрелять по российским военным, пока они будут отступать, и ответит только в случае нападения".

Также авторы считают, что США должны ясно дать понять, что будут относиться к Украине как к действительно нейтральному государству и предоставлять массовую гуманитарную помощь и военную технику исключительно для обеспечения собственной обороны Украины.

"Однако должно быть ясно, что если Россия продолжит убивать мирных жителей, мы введем бесполетную зону. Если российская система ПВО собьет один из наших самолетов, мы уничтожим ее систему ПВО в Украине. Если против нас или наших союзников будут запущены ракеты, мы эти ракеты уничтожим. И любое применение нетрадиционного оружия в Украине – будь то ядерное, химическое или биологическое – в Украине приведет к массированному ответу. Мы стояли в стороне достаточно долго", – считают эксперты по безопасности.

Введенные санкции и поставки вооружения в Украину не остановят боевые действия в ближайшее время, убеждены они.

"Учитывая, что Путину предстоит более продолжительная и напряженная битва за контроль над Украиной, чем ожидалось, а российские войска терпят значительные неудачи, сопровождающиеся вполне реальной потерей престижа и ослаблением базы поддержки внутри страны, вероятность того, что Путин примет агрессивные меры, – и то, и другое против мирного населения Украины и против США и наших европейских союзников – значительно возрастает", – сказано в статье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Александер и Джаффер пишут, что Путин захочет продемонстрировать, как Россия может добиться от Запада серьезных уступок, и для этого он может использовать несколько вариантов действий: от еще более агрессивных ударов по гражданским целям и кибератак до применения тактических ядерных сил и нападения на другие страны.

В связи с тем, что два последние варианта эксперты рассматривают как менее вероятные, США следует сосредоточиться на поддержке Украины оружием, разведданными и гуманитарной помощью, пишут они. Также нужно уделить внимание защите данных и в США, и за рубежом от киберугроз со стороны России.

"Хотя сохранение коалиции является главным приоритетом, пришло время коренным образом изменить нашу тактику. Точно так же, как один человек начал Вторую мировую войну в Европе, Путин начал конфликт с устрашающе похожими параллелями. Мы больше не можем оставаться в стороне, поскольку он стремится значительно расширить этот конфликт, убивая невинных людей и разрушая города. Если быть сверхдержавой что-то значит, это значит действовать, когда это важно. Сейчас как раз такое время. Хватит – значит, хватит", – подытожили авторы статьи.