Подоляк выразил сомнения в качестве подготовки командного состава вторгшейся в Украину российской армии

"Это можно даже не обсуждать. Такую агломерацию, как Киев, окружить просто невозможно. Более того, здесь хорошо построена инфраструктура обороны. У нас отличные руководители военно-гражданских администраций. Все риски и направления просчитаны. А учитывая качество тактической подготовки среднего и высшего командного состава российской армии, у меня большие сомнения, что они в принципе могут проводить какие бы то ни было операции, где нужно совершать одновременно более двух-трех действий", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что при попытках зайти в Киев "господа из российских вооруженных сил" уничтожили в пригороде столицы Украины несколько "классных городков, в которые вкладывались деньги, где жили люди – по 20–30 тыс. людей.

"Они все это разрушили своими армадами бронетехники. Но их отогнали. В принципе, украинская армия научилась достаточно хорошо бороться с ситуациями, когда на нее просто прет большое число", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное