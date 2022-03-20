Подоляк выразил сомнения в качестве подготовки командного состава вторгшейся в Украину российской армии

"Это можно даже не обсуждать. Такую агломерацию, как Киев, окружить просто невозможно. Более того, здесь хорошо построена инфраструктура обороны. У нас отличные руководители военно-гражданских администраций. Все риски и направления просчитаны. А учитывая качество тактической подготовки среднего и высшего командного состава российской армии, у меня большие сомнения, что они в принципе могут проводить какие бы то ни было операции, где нужно совершать одновременно более двух-трех действий", – сказал он.
Советник главы ОП отметил, что при попытках зайти в Киев "господа из российских вооруженных сил" уничтожили в пригороде столицы Украины несколько "классных городков, в которые вкладывались деньги, где жили люди – по 20–30 тыс. людей.
"Они все это разрушили своими армадами бронетехники. Но их отогнали. В принципе, украинская армия научилась достаточно хорошо бороться с ситуациями, когда на нее просто прет большое число", – объяснил Подоляк.
Война России против Украины. Главное
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские войска пытаются взять под контроль такие крупные украинские города, как Киев, Сумы, Харьков, Чернигов, Николаев. Попытки не приносят оккупантам успеха.