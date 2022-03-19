Подоляк о войне с Россией: 99% населения Украины стало тотально антироссийским

"За 21 день вторжение сделало всю Украину тотально антироссийской. Это будет проблемой для нас. Если раньше 30–40% населения достаточно нейтрально и даже в чем-то позитивно относилось к Российской Федерации, готово было к какому-то диалогу, то из-за "спецоперации", которую придумали очень "талантливые" военачальники и аналитики, 99% населения Украины стало тотально антироссийским", – сказал он.
Советник ОП считает, что в связи с таким отношением украинцев к оккупантам "гуманитарные проблемы, проблему языков и прочее обсуждать будет очень тяжело" на переговорах РФ и Украины.
"Это вообще очень странно выглядит. Российская Федерация вторглась. Причем парадокс: бомбила не западную Украину – основные разрушительные удары пришлись по городам восточной Украины, где до 24 февраля действительно существовали более-менее пророссийские настроения. Нанесли массированные удары по жилым кварталам, где живет русскоязычное население. Вы понимаете абсурдность? "Мы сейчас заставим вас полюбить русский язык, разбомбив". Это выглядит просто нелепо", – считает Подоляк.
Он подчеркнул, что в Украине нет нацистов, о существовании которых заявляли власти РФ, оправдывая вторжение.
Война России против Украины. Главное
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".