Подоляк о войне с Россией: 99% населения Украины стало тотально антироссийским

"За 21 день вторжение сделало всю Украину тотально антироссийской. Это будет проблемой для нас. Если раньше 30–40% населения достаточно нейтрально и даже в чем-то позитивно относилось к Российской Федерации, готово было к какому-то диалогу, то из-за "спецоперации", которую придумали очень "талантливые" военачальники и аналитики, 99% населения Украины стало тотально антироссийским", – сказал он.

Советник ОП считает, что в связи с таким отношением украинцев к оккупантам "гуманитарные проблемы, проблему языков и прочее обсуждать будет очень тяжело" на переговорах РФ и Украины.

"Это вообще очень странно выглядит. Российская Федерация вторглась. Причем парадокс: бомбила не западную Украину – основные разрушительные удары пришлись по городам восточной Украины, где до 24 февраля действительно существовали более-менее пророссийские настроения. Нанесли массированные удары по жилым кварталам, где живет русскоязычное население. Вы понимаете абсурдность? "Мы сейчас заставим вас полюбить русский язык, разбомбив". Это выглядит просто нелепо", – считает Подоляк.

Он подчеркнул, что в Украине нет нацистов, о существовании которых заявляли власти РФ, оправдывая вторжение.

Война России против Украины. Главное