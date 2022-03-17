С начала российского вторжения украинцы перевели в наличку 35,5 млрд грн – НБУ

"Объем ликвидности банковской системы, размещенный на корреспондентских счетах и в депозитных сертификатах НБУ, увеличился почти до 200 млрд грн в результате сокращения остатка средств на казначейском счете правительства. Избыток ликвидности позволяет банкам беспрепятственно выполнять платежные функции даже в условиях оттока гривны во внебанковское наличное обращение, которое за период с начала военных действий превысило 35,5 млрд грн", – написал он.

Данилишин добавил, что с 7 марта Национальный банк предоставил кредитов рефинансирования на сумму 2,4 млрд грн на один год и 585 млн грн на месяц.