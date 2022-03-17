Глава Луганской ОВА: Обстрелы хаотичны. В 95% случаев страдают жилые кварталы, больницы, школы, садики и объекты критической инфраструктуры

"Опасно, по большому счету, везде. Идут непрерывные обстрелы территории, подконтрольной Украине. Бьют из всего. Минометы, стрелковое оружие, артиллерия, танки, "Грады", "Смерчи", авиация. Обстрелы хаотичны. В 95% случаев страдают жилые кварталы, больницы, школы, садики и объекты критической инфраструктуры. Огромная проблема с поставкой воды, газа и электричества. Мастера выезжают, но иногда уже нечего ремонтировать: настолько разрушены сети", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что в области сейчас сложно организовать доставку гуманитарной помощи.

"Мы начали получать помощь вагонами. Лекарства, средства гигиены, еда, карематы, спальные мешки. Единственная проблема – именно доставка. Куда-то добраться под постоянными обстрелами очень сложно. А второе: мало доставить, надо еще на месте раздать людям. Вот у меня есть Горная община, несколько населенных пунктов. Обстрелы настолько плотные, что руководитель общины еще может короткими рывками доехать до одного населенного пункта или другого. А привезти фуру и раздать людям – нет возможности. Она просто будет разбита", – пояснил глава ОВА.

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