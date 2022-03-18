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Украинцы, проживающие на прифронтовых территориях, будут получать продукты бесплатно – Шмыгаль

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Шмыгаль: Мы никого не оставим один на один с бедой
Шмыгаль: Мы никого не оставим один на один с бедой
Фото: kmu.gov.ua

Жители Украины не останутся без еды в связи с масштабным вторжением российских войск, заявил 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль. Его цитирует сайт Кабмина.

"Мы не можем допустить, чтобы украинцы остались без еды, поэтому государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты. Эти продукты будут бесплатно с завтрашнего дня раздаваться людям в тех городах, которые уже оказались в окружении или находятся на линии боевых действий", – сказал он.

По словам премьер-министра, правительство уже сформировало "список ключевых социальных продуктов: от круп и зерна до консервов и растительного масла", – а Министерство развития общин и территорий Украины формирует список городов, куда эту продукцию нужно доставить.

"Военные местные администрации будут подавать заявки, сколько нужно продуктов для каждого из таких городов. "Укрзалізниця" закупает продукты и в сотрудничестве с гуманитарным штабом развозит их по регионам", – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что для доставки продуктов питания на временно оккупированные территории будут привлекаться международные гуманитарные организации.

"Еще раз подчеркну, что раздача соответствующих продуктов будет производиться бесплатно для людей. Правительство уже выделило "Укрзалізниці" 18 млрд грн на реализацию этой и других задач. Мы никого не оставим один на один с бедой", – подчеркнул Шмыгаль.

Он считает, что данная программа "будет стимулировать развитие собственного украинского производства пищевых продуктов".

"Пищевая промышленность сейчас становится одним из ключевых секторов экономики", – заявил глава украинского правительства.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

После начала масштабной войны в украинских городах, оказавшихся отрезанными от поставок продуктов питания, возник гуманитарный кризис, усугубляющийся в связи с обстрелами мирного населения российскими оккупантами.

Теги: Россия, Украина, война, экономика, Укрзалізниця, правительство, продукты, консервы, вторжение, война России против Украины, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, войска, Министерство развития общин и территорий, Кабмин, питание
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