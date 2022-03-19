Переговоры Украины и России могут продолжаться еще несколько недель, позиция Москвы стала более адекватной – Подоляк

Он назвал ключевые вопросы на переговорах: прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности и "политическое урегулирование спорных территорий".

Подоляк сказал, что позиция Москвы стала более "адекватной", но на некоторые уступки Украина "определенно не собирается идти". Он уточнил, что речь идет о территориях, в связи с чем спрогнозировал, что переговорный процесс может затянуться.

По словам члена украинской делегации, Украина открыта для обсуждения требования России о нейтралитете, если ей будут предоставлены гарантии безопасности. При этом Подоляк подчеркнул, что Кремль недооценил украинскую армию и то, как украинцы относятся к России.

Советник отметил, что Украина – демократическая страна, сейчас, по его словам, это начинают понимать члены российской делегации и "вести себя более конструктивно".

Подоляк также заявил, что в Украине российская армия воюет не с украинской армией, а с гражданским населением. Тактика российских войск заключается в окружении крупных городов и обстреле их крылатыми ракетами и авиабомбами "с целью создания гуманитарных анклавов", объяснил Подоляк. Он повторил свое мнение, что Россия пытается реализовать в Украине афганский или сирийский сценарий войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)