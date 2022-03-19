Переговоры Украины и России могут продолжаться еще несколько недель, позиция Москвы стала более адекватной – Подоляк

Он назвал ключевые вопросы на переговорах: прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности и "политическое урегулирование спорных территорий".
Подоляк сказал, что позиция Москвы стала более "адекватной", но на некоторые уступки Украина "определенно не собирается идти". Он уточнил, что речь идет о территориях, в связи с чем спрогнозировал, что переговорный процесс может затянуться.
По словам члена украинской делегации, Украина открыта для обсуждения требования России о нейтралитете, если ей будут предоставлены гарантии безопасности. При этом Подоляк подчеркнул, что Кремль недооценил украинскую армию и то, как украинцы относятся к России.
Советник отметил, что Украина – демократическая страна, сейчас, по его словам, это начинают понимать члены российской делегации и "вести себя более конструктивно".
Подоляк также заявил, что в Украине российская армия воюет не с украинской армией, а с гражданским населением. Тактика российских войск заключается в окружении крупных городов и обстреле их крылатыми ракетами и авиабомбами "с целью создания гуманитарных анклавов", объяснил Подоляк. Он повторил свое мнение, что Россия пытается реализовать в Украине афганский или сирийский сценарий войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.
Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".