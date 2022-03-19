Министр обороны ФРГ сказала, что НАТО не будет создавать бесполетную зону над Украиной. Подоляк обвинил ее в "поощрении РФ" к массовым убийствам

Подоляк – Ламбрехт: Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хотя бы не делайте провокационных заявлений Фото: president.gov.ua

"Министр [обороны Германии] Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь [президента РФ Владимира] Путина, так хотя бы не делайте провокационных заявлений", – заявил он.

* міністр #Lambrecht знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над * . Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в * . Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Ламбрехт в интервью Süddeutsche Zeitung, которое вышло 18 марта, исключила возможность создания бесполетной зоны над Украиной, так как это грозит "непредвиденными последствиями". НАТО "не будет воюющей стороной", подчеркнула она.

Днем ранее на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Ламбрехт говорила, что Германия поддерживает и будет поддерживать Украину в войне, развязанной РФ.

"Но мы необязательно будем говорить об этом подробно публично, потому что мы хотим убедиться, что то, что мы поставляем, прибывает туда, где это необходимо, где это так срочно нужно, и мы хотим убедиться, что те, кто поставляет оборудование, не станут мишенью. Мы хотим обеспечить им самый высокий уровень безопасности, который только возможен в такой ситуации. Так что Украина может рассчитывать на то, что мы и впредь будем хорошим партнером, когда речь идет об оборудовании и поддержке, но также и в плане гуманитарной помощи, в плане помощи тем людям, которые вынуждены были покинуть свои дома", – подчеркивала она.