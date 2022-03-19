Министр обороны ФРГ сказала, что НАТО не будет создавать бесполетную зону над Украиной. Подоляк обвинил ее в "поощрении РФ" к массовым убийствам

"Министр [обороны Германии] Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь [президента РФ Владимира] Путина, так хотя бы не делайте провокационных заявлений", – заявил он.
* міністр #Lambrecht знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над * . Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в * . Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022
Ламбрехт в интервью Süddeutsche Zeitung, которое вышло 18 марта, исключила возможность создания бесполетной зоны над Украиной, так как это грозит "непредвиденными последствиями". НАТО "не будет воюющей стороной", подчеркнула она.
Днем ранее на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Ламбрехт говорила, что Германия поддерживает и будет поддерживать Украину в войне, развязанной РФ.
"Но мы необязательно будем говорить об этом подробно публично, потому что мы хотим убедиться, что то, что мы поставляем, прибывает туда, где это необходимо, где это так срочно нужно, и мы хотим убедиться, что те, кто поставляет оборудование, не станут мишенью. Мы хотим обеспечить им самый высокий уровень безопасности, который только возможен в такой ситуации. Так что Украина может рассчитывать на то, что мы и впредь будем хорошим партнером, когда речь идет об оборудовании и поддержке, но также и в плане гуманитарной помощи, в плане помощи тем людям, которые вынуждены были покинуть свои дома", – подчеркивала она.
С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.
5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".
Парламенты Литвы, Латвии и Эстонии 14–17 марта приняли заявления, в которых выступили с призывом создать бесполетную зону над Украиной.
16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены это делать. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – считает Столтенберг.