За сутки украинские ПВО и авиация уничтожили 14 воздушных целей россиян

По информации пресс-службы командования, украинские истребители провели в небе несколько воздушных боев и поразили две воздушные цели. По предварительным данным, это истребитель и штурмовик врага.
"По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил", – говорится в сообщении.
Зенитные ракетные войска Воздушных сил отчитались о поражении еще пяти самолетов оккупантов, их типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет россиян.
Фото сбитого вертолета показала пресс-служба Генштаба ВСУ.
Война России против Украины. Главное
Контекст:
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 марта, составили около 14 тыс. личного состава, 444 танка, 86 самолетов, 108 вертолетов. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.