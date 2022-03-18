За сутки украинские ПВО и авиация уничтожили 14 воздушных целей россиян

Одним российским вертолетом в украинском небе стало меньше Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По информации пресс-службы командования, украинские истребители провели в небе несколько воздушных боев и поразили две воздушные цели. По предварительным данным, это истребитель и штурмовик врага.

"По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил", – говорится в сообщении. Зенитные ракетные войска Воздушных сил отчитались о поражении еще пяти самолетов оккупантов, их типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет россиян. https://www.facebook.com/kpszsu/videos/343424524503184/ Фото сбитого вертолета показала пресс-служба Генштаба ВСУ. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274751048171314 Война России против Украины. Главное