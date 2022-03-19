В Запорожской области ВСУ сбили один российский вертолет и еще один подбили – Минобороны

"Наши защитники в запорожском направлении сообщают об уничтожении вертолета Ка-52 и нанесении повреждения еще одному такому же летательному аппарату. Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", – говорится в сообщении.
Еще один Ка-52 сбит в Киевской области. Вероятно, речь идет о вертолете оккупантов, сбитом сегодня в Бучанском районе.
Война России против Украины. Главное
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 19 марта украинские военные сбили 115 российских вертолетов.
Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.