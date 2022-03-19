В Запорожской области ВСУ сбили один российский вертолет и еще один подбили – Минобороны

"Наши защитники в запорожском направлении сообщают об уничтожении вертолета Ка-52 и нанесении повреждения еще одному такому же летательному аппарату. Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага", – говорится в сообщении.

Еще один Ка-52 сбит в Киевской области. Вероятно, речь идет о вертолете оккупантов, сбитом сегодня в Бучанском районе.

Война России против Украины. Главное

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 19 марта украинские военные сбили 115 российских вертолетов.