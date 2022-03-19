18 марта в воздушном пространстве Украины уничтожены 12 целей из России – Воздушные силы ВСУ

По данным ВС ВСУ, Россия потеряла почти половину вертолетов, используемых в ходе вторжения в Украину Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"18 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

В ВС отметили, что помимо самолетов и вертолетов, были сбиты четыре беспилотника противника и четыре запущенные врагом крылатые ракеты.

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