18 марта в воздушном пространстве Украины уничтожены 12 целей из России – Воздушные силы ВСУ

"18 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", – говорится в сообщении.
В ВС отметили, что помимо самолетов и вертолетов, были сбиты четыре беспилотника противника и четыре запущенные врагом крылатые ракеты.
Война России против Украины. Главное
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 марта, составили около 14,2 тыс. личного состава, 450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов, 205 артиллерийских систем, 72 ракетные системы залпового огня и другое.
По данным ВС ВСУ, украинские военные уничтожили почти половину вертолетов и почти четверть самолетов, которые Россия использовала в ходе масштабного вторжения в Украину.