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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 марта в воздушном пространстве Украины уничтожены 12 целей из России – Воздушные силы ВСУ

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По данным ВС ВСУ, Россия потеряла почти половину вертолетов, используемых в ходе вторжения в Украину
По данным ВС ВСУ, Россия потеряла почти половину вертолетов, используемых в ходе вторжения в Украину
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

В субботу, 18 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили два самолета и три вертолета российских оккупантов. Об этом проинформировали в Facebook Воздушные силы (ВС) ВСУ.

"18 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

В ВС отметили, что помимо самолетов и вертолетов, были сбиты четыре беспилотника противника и четыре запущенные врагом крылатые ракеты.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/336425115192110

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 марта, составили около 14,2 тыс. личного состава450 танков, 93 самолета, 112 вертолетов, 205 артиллерийских систем, 72 ракетные системы залпового огня и другое.

По данным ВС ВСУ, украинские военные уничтожили почти половину вертолетов и почти четверть самолетов, которые Россия использовала в ходе масштабного вторжения в Украину.

Теги: Россия, война, военные, Вооруженные силы Украины, вертолет, вторжение, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, потери России
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