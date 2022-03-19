Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК Patriot. Словацкие власти называли это условием для передачи С-300 Украине

"Сегодня принято окончательное решение о том, что системы Patriot будут развернуты в Словакии. Они предназначены для усиления сил сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любых ракетных угроз", – сказано в заявлении.
В минобороны добавили, что решение было принято в связи с российским вторжением в Украину.
Зенитно-ракетные комплексы будут развернуты на авиабазе Слиач (Центральная Словакия) с середины апреля максимум на полгода.
Точные даты поставки комплексов в Словакию будут определены Германией, добавили в минобороны.
С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы Вооруженные силы могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ.
Вечером 16 марта телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Словакия может предоставить Украине советские зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит взамен американские системы ПВО Patriot.
На следующий день министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил эту информацию.
Американские системы ПВО Patriot в Европе есть только в Германии, Греции, Испании и Нидерландах.