Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК Patriot. Словацкие власти называли это условием для передачи С-300 Украине

Нидерланды и Германия поставят системы ПВО Patriot в Словакию Фото: defensie.nl (архив)

"Сегодня принято окончательное решение о том, что системы Patriot будут развернуты в Словакии. Они предназначены для усиления сил сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любых ракетных угроз", – сказано в заявлении.

В минобороны добавили, что решение было принято в связи с российским вторжением в Украину.

Зенитно-ракетные комплексы будут развернуты на авиабазе Слиач (Центральная Словакия) с середины апреля максимум на полгода.

Точные даты поставки комплексов в Словакию будут определены Германией, добавили в минобороны.