Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 – Сухопутные войска ВСУ

"Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет Ка-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"!" – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что вертолет сбит с использованием ПЗРК Stinger.

Война России против Украины. Главное

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 19 марта украинские военные сбили 115 российских вертолетов.

Контекст:

Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.