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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы вернуться, надо врать всему миру". Хаматова покинула Россию после своего призыва к Путину прекратить войну с Украиной

 
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Хаматова: Я не понимала, что сила твоей родины в качестве жизни людей, а не в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля
Хаматова: Я не понимала, что сила твоей родины в качестве жизни людей, а не в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля
Фото: chulpanofficial / Instagram

Российская актриса Чулпан Хаматова переехала в Ригу (Латвия), опасаясь уголовных преследований за осуждение нападения РФ на Украину. Об этом она рассказала в интервью, которое 20 марта вышло на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

25 февраля в Instagram Хаматова, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, вместе с другими коллегами в открытом письме заявила, что выступает против "военных действий, которые Россия осуществляет на территории Украины".

По словам Хаматовой, после этого заявления она опасается возвращаться в РФ.

"Чтобы мне вернуться в Россию, это надо перестать говорить о том, что это война и что это трагедия, не обращать внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым. То есть уйти в такое безразличие ко всему и попросить прощения за то, что я не поддержала начало военной операции. Ну и дальше по списку, как играть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать", – заявила она.

Хаматова подчеркнула, что это единственный способ для нее вернуться в Россию и не сесть в тюрьму, но не называть войну войной она сейчас не может.

"Я не понимала, что сила твоей родины в качестве жизни людей, а не в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля", – призналась Хаматова.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, Латвия, преследования, война, аннексия, нападение, война России против Украины, Чулпан Хаматова
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