"Чтобы вернуться, надо врать всему миру". Хаматова покинула Россию после своего призыва к Путину прекратить войну с Украиной

Хаматова: Я не понимала, что сила твоей родины в качестве жизни людей, а не в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля Фото: chulpanofficial / Instagram

25 февраля в Instagram Хаматова, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, вместе с другими коллегами в открытом письме заявила, что выступает против "военных действий, которые Россия осуществляет на территории Украины".

По словам Хаматовой, после этого заявления она опасается возвращаться в РФ.

"Чтобы мне вернуться в Россию, это надо перестать говорить о том, что это война и что это трагедия, не обращать внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым. То есть уйти в такое безразличие ко всему и попросить прощения за то, что я не поддержала начало военной операции. Ну и дальше по списку, как играть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать", – заявила она.

Хаматова подчеркнула, что это единственный способ для нее вернуться в Россию и не сесть в тюрьму, но не называть войну войной она сейчас не может.

"Я не понимала, что сила твоей родины в качестве жизни людей, а не в количестве территорий. И я этого не понимала даже не до Крыма и до Донбасса, а до 24 февраля", – призналась Хаматова.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube

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