Генштаб ВСУ не исключает, что РФ объявит открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны

РФ понесла большие потери в личном составе в ходе войны против Украины, отмечают в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В штабе рассказали, что положение и характер действий сил обороны существенно не изменились.

"Вооруженные силы Украины и другие подразделения сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи", – сказано в сообщении.

Зенитно-ракетные войска за прошлые сутки уничтожили 12 воздушных целей РФ: два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты, говорится в сводке.

Также в Сумской и Николаевской областях ВСУ уничтожили несколько колонн вражеской техники, в Херсонской области нанесли удар по командному пункту на аэродроме в Чернобаевке, в результате чего уничтожили российского генерала (уже пятого за 23 дня войны).

"Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством Российской Федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и будет начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", – заявили в Генштабе.

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