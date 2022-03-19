Генштаб ВСУ не исключает, что РФ объявит открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны

В штабе рассказали, что положение и характер действий сил обороны существенно не изменились.
"Вооруженные силы Украины и другие подразделения сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи", – сказано в сообщении.
Зенитно-ракетные войска за прошлые сутки уничтожили 12 воздушных целей РФ: два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты, говорится в сводке.
Также в Сумской и Николаевской областях ВСУ уничтожили несколько колонн вражеской техники, в Херсонской области нанесли удар по командному пункту на аэродроме в Чернобаевке, в результате чего уничтожили российского генерала (уже пятого за 23 дня войны).
"Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством Российской Федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и будет начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан", – заявили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – отметили в министерстве.
В отчете за 16 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.