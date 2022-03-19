ВСУ уничтожили еще одного российского генерала – Генштаб

Генерала убили в результате удара по командному пункту оккупантов на аэродроме в Чернобаевке Фото: Юрій Бутусов / Facebook (архив)

В штабе сообщили, что Мордвичев был убит в результате нанесения "огневого поражения по противнику", и не приводили других деталей. Фото генерала опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 марта на брифинге, который обнародован на его YouTube-канале, сообщил, что генерал погиб в Чернобаевке Херсонской области.

"Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, – Вооруженные силы снова нанесли по аэропорту удар и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ", – рассказал он. Арестович не исключал гибель "еще нескольких генералов", но в Генштабе об этом не говорят.

По словам Арестовича, этот командный пункт отвечал за направление по созданию "вооруженных сил" ОРДЛО, которые сейчас воюют в составе российских войск против Украины.