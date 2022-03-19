ВСУ уничтожили еще одного российского генерала – Генштаб

В штабе сообщили, что Мордвичев был убит в результате нанесения "огневого поражения по противнику", и не приводили других деталей. Фото генерала опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 марта на брифинге, который обнародован на его YouTube-канале, сообщил, что генерал погиб в Чернобаевке Херсонской области.
"Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, – Вооруженные силы снова нанесли по аэропорту удар и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ", – рассказал он. Арестович не исключал гибель "еще нескольких генералов", но в Генштабе об этом не говорят.
По словам Арестовича, этот командный пункт отвечал за направление по созданию "вооруженных сил" ОРДЛО, которые сейчас воюют в составе российских войск против Украины.
15 марта Совет национальной безопасности и обороны сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.
18 марта РФ признала гибель еще одного полковника – он командовал группой, которая в 2014 году расстреливала бойцов ВСУ под Иловайском.
По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times. Генералы, возможно, продвинулись ближе к фронту, чтобы поднять боевой дух войск, считают в разведке.