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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили еще одного российского генерала – Генштаб

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Генерала убили в результате удара по командному пункту оккупантов на аэродроме в Чернобаевке
Генерала убили в результате удара по командному пункту оккупантов на аэродроме в Чернобаевке
Фото: Юрій Бутусов / Facebook (архив)

Вооруженные силы Украины 18 марта уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Об этом пресс-центр Генерального штаба ВСУ проинформировал в Facebook.

В штабе сообщили, что Мордвичев был убит в результате нанесения "огневого поражения по противнику", и не приводили других деталей. Фото генерала опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. 

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/305998621632136

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 марта на брифинге, который обнародован на его YouTube-канале, сообщил, что генерал погиб в Чернобаевке Херсонской области. 

"Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, – Вооруженные силы снова нанесли по аэропорту удар и, по предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ", – рассказал он. Арестович не исключал гибель "еще нескольких генералов", но в Генштабе об этом не говорят. 

По словам Арестовича, этот командный пункт отвечал за направление по созданию "вооруженных сил" ОРДЛО, которые сейчас воюют в составе российских войск против Украины. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/275771631402589

Контекст:

15 марта Совет национальной безопасности и обороны сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

18 марта РФ признала гибель еще одного полковника – он командовал группой, которая в 2014 году расстреливала бойцов ВСУ под Иловайском.

По информации западной разведки, всего в зоне боевых действий в Украине было около 20 российских генералов, писала The New York Times. Генералы, возможно, продвинулись ближе к фронту, чтобы поднять боевой дух войск, считают в разведке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Вооруженные силы Украины, аэродром, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий
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