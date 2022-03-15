В СНБО опубликовали имена 10 уничтоженных в Украине российских генералов, полковников и подполковников. Список

В СНБО отметили, что список погибших неполный Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Среди той биомассы, которую немытая Россия трусливо оставляет на украинских черноземах, находятся редкие экземпляры из числа высшего военного командования ВС РФ", – говорится в сообщении.

В СНБО рассказали, что в число тех, кого "приземлила" украинская армия, попали:

В центре подчеркнули, что "список далеко не полный".

"Мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное

15 марта полк "Азов", обороняющий Мариуполь, сообщил об уничтожении российского генерал-майора Олега Митяева.