В СНБО опубликовали имена 10 уничтоженных в Украине российских генералов, полковников и подполковников. Список

"Среди той биомассы, которую немытая Россия трусливо оставляет на украинских черноземах, находятся редкие экземпляры из числа высшего военного командования ВС РФ", – говорится в сообщении.
В СНБО рассказали, что в число тех, кого "приземлила" украинская армия, попали:
В центре подчеркнули, что "список далеко не полный".
"Мы искренне надеемся, что храбрые украинские войска будут "дописывать" его с геометрической прогрессией", – заявили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное
15 марта полк "Азов", обороняющий Мариуполь, сообщил об уничтожении российского генерал-майора Олега Митяева.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Потери оккупантов, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 15 марта, превысили 13,5 тыс. человек. Также российская армия потеряла в Украине сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, систем ПВО, автомобильной и другой техники, а также плавсредства включительно с кораблем.