Россия признала гибель своего полковника в Украине. Он командовал группой, которая в 2014 году расстреливала бойцов ВСУ под Иловайском

ТРК в своем сообщении ссылалась на данные областного военкомата. Когда и где именно на территории Украины был убит оккупант, не сообщается. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны публиковал список из 10 генералов и полковников, убитых в Украине с начала вторжения РФ в феврале, там фамилии Сухарева еще не было.
"Русская служба ВВС" отметила, что 331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал Сухарев, принимал участие в обеих чеченских войнах и в военном конфликте между РФ и Грузией в 2008 году.
Сухачев также воевал в Украине в 2014 году, сообщил в Facebook бывший руководитель пресс-центра АТО (сейчас ООС) Роман Туровец.
"Этот тип – именно та сволочь, которая в 2014 году была тем самым командиром БТГр того же 331-го полка, что расстреляла колонны украинских воинов под Иловайском. Есть справедливость в мире. И этот справедливый суд сегодня совершили украинские защитники", – подчеркнул Туровец.
Война России против Украины. Главное
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.
Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.
По информации главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, погибло не 366, а 368 украинских военнослужащих, до сих пор пропавшими без вести считаются 15 человек. В целом группировка украинских войск вблизи Иловайска составляла 1200 человек.
В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".