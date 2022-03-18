Россия признала гибель своего полковника в Украине. Он командовал группой, которая в 2014 году расстреливала бойцов ВСУ под Иловайском

ТРК в своем сообщении ссылалась на данные областного военкомата. Когда и где именно на территории Украины был убит оккупант, не сообщается. 15 марта Совет национальной безопасности и обороны публиковал список из 10 генералов и полковников, убитых в Украине с начала вторжения РФ в феврале, там фамилии Сухарева еще не было.

"Русская служба ВВС" отметила, что 331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал Сухарев, принимал участие в обеих чеченских войнах и в военном конфликте между РФ и Грузией в 2008 году.

Сухачев также воевал в Украине в 2014 году, сообщил в Facebook бывший руководитель пресс-центра АТО (сейчас ООС) Роман Туровец.

"Этот тип – именно та сволочь, которая в 2014 году была тем самым командиром БТГр того же 331-го полка, что расстреляла колонны украинских воинов под Иловайском. Есть справедливость в мире. И этот справедливый суд сегодня совершили украинские защитники", – подчеркнул Туровец.

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