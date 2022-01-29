Начальник караула, убитый в Днепре сослуживцем Рябчуком, выжил в Иловайске и был в плену боевиков

34-летний старший лейтенант Буганов был кадровым военным и до начала войны на Донбассе служил во внутренних войсках.

"Мы вместе работали в воинской части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Потом их отправили в АТО на Донбасс. Александр был в Иловайске, попал в плен. Я никогда не расспрашивал его о времени, проведенном в плену. Для него это была тяжелая тема, поэтому мы не говорили об этом", – рассказал изданию товарищ Буганова.

По его словам, Буганов после возвращения из плена "остался в армии, но перевелся в другую часть в Днепре".

Буганов был женат. У него остались также две дочки, отмечает "Обозреватель".

В то, что в части, где произошла смертельная трагедия, были неуставные отношения, собеседник издания не верит, подчеркивая, что Буганов – "настоящий мужик и военный".

Общественное отмечает, что Буганов родом из Херсонской области, в плену провел 91 день. После освобождения закончил в Харькове академию внутренних дел.

Его дочкам сейчас два года и пять лет.