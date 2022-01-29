В Нацполиции рассказали о состоянии пятерых военных, раненных на "Южмаше"

Все пятеро раненых в тяжелом состоянии, но "с положительной динамикой", говорят врачи Фото: Національна поліція України / Facebook

"Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ", – говорится в сообщении. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на врачей, что раненая потеряла три литра крови, врачи удалили ей часть кишечника.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. "Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой", – рассказали в Нацполиции.

Еще трое раненых, Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула, находятся в сознании. Их состояние врачи также оценивают как "тяжелое с положительной динамикой".

Министр внутренних дел Денис Монастырский посетил раненых и встретился с врачами, которые продолжают оказывать военнослужащим медицинскую помощь.

29 января прошла также панихида по пятерым погибшим в расстреле на "Южмаше", сообщили в Нацполиции. На ней присутствовали глава МВД, руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие.

28-го и 29 января в Днепре проходит траур из-за трагедии на "Южмаше".