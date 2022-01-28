Подозреваемый в стрельбе на "Южмаше" признал вину и извинился

Рябчук попросил отправить его не на гауптвахту, а в следственный изолятор Фото: kp.ua

"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время 26–27 числа. После задержания мы с прокурорами и следователями провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Мое единственное желание – не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор", – заявил Рябчук.

Адвокат нацгвардейца добавил, что "он не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".