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ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрельба на "Южмаше". Шустер рассказал, что в части за два года произошло два случая суицида. Бывшая военнослужащая заявила о пытках

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В студию программы "Свобода слова Савика Шустера" пригласили бывшую военнослужащую
В студию программы "Свобода слова Савика Шустера" пригласили бывшую военнослужащую
Скриншот: Shuster online / YouTube

В период 2018–2019 годов в воинской части 3021 Национальной гвардии (Днепр) произошло два случая суицида. Об этом, ссылаясь на свои источники, рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" сам телеведущий Савик Шустер.

"По данным наших источников (и я уверенно говорю, что это так), в 2018–2019 годах в этой воинской части произошло два случая самоубийства, а с октября прошлого года два человека пытались покончить с собой: один выбросился из окна, один пытался вскрыть себе вены. Еще пять человек самовольно покинули часть", – сказал Шустер. 

На эфир пригласили бывшую военнослужащую Елену Липовенко (она служила в этой части в 2018–2019 годах, была старшим мастером инженерно-технической обороны). Она заявила о пытках. 

"С тем, с чем столкнулась я, может столкнуться каждый. Были в этой части и пытки, и травля, и моральное давление, особенно на тех, кто более умен, не курит, не пьет и хочет добиться справедливости", – сказала Липовенко в ответ на вопрос Шустера, что происходило в части в период, когда она служила. 

Женщина рассказала о случае, который произошел с ней: когда она заболела, не смогла получить выходной. 

"Когда во время службы я потеряла сознание, командиры закрыли меня в кабинете и не отпускали, смеялись. Я сказала: "Или я с собой сделаю что-то, или везите меня, окажите помощь. Вы же понимаете, что я тут просто умру?" – говорит она. По словам бывшей военнослужащей, одним из симптомов ее заболевания было внутреннее кровотечение, онемение руки. 

По словам Липовенко, здоровье в части "потеряли" и другие ее сослуживцы. 

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Подозреваемого Артемия Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Савик Шустер, военные, Национальная гвардия, пытки, Южмаш, военнослужащий, Свобода слова Савика Шустера, Артемий Рябчук
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