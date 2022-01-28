Стрельба на "Южмаше". Шустер рассказал, что в части за два года произошло два случая суицида. Бывшая военнослужащая заявила о пытках

"По данным наших источников (и я уверенно говорю, что это так), в 2018–2019 годах в этой воинской части произошло два случая самоубийства, а с октября прошлого года два человека пытались покончить с собой: один выбросился из окна, один пытался вскрыть себе вены. Еще пять человек самовольно покинули часть", – сказал Шустер.

На эфир пригласили бывшую военнослужащую Елену Липовенко (она служила в этой части в 2018–2019 годах, была старшим мастером инженерно-технической обороны). Она заявила о пытках.

"С тем, с чем столкнулась я, может столкнуться каждый. Были в этой части и пытки, и травля, и моральное давление, особенно на тех, кто более умен, не курит, не пьет и хочет добиться справедливости", – сказала Липовенко в ответ на вопрос Шустера, что происходило в части в период, когда она служила.

Женщина рассказала о случае, который произошел с ней: когда она заболела, не смогла получить выходной.

"Когда во время службы я потеряла сознание, командиры закрыли меня в кабинете и не отпускали, смеялись. Я сказала: "Или я с собой сделаю что-то, или везите меня, окажите помощь. Вы же понимаете, что я тут просто умру?" – говорит она. По словам бывшей военнослужащей, одним из симптомов ее заболевания было внутреннее кровотечение, онемение руки.

По словам Липовенко, здоровье в части "потеряли" и другие ее сослуживцы.