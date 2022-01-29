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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд арестовал нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего сослуживцев

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Рябчука арестовали на два месяца
Рябчука арестовали на два месяца
Фото: graty.me

На заседании 28 января Кировский районный суд Днепра избрал для Артемия Рябчука, признавшегося в убийстве пяти человек, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Общественное.

Срок действия меры пресечения – 60 дней, альтернативы в виде залога не назначали. 

Рябчук во время заседания извинился и заявил, что полностью признает свою вину. 

"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время 26–27 числа. После задержания мы с прокурорами и следователями провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Мое единственное желание – не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор", – заявил нацгвардеец.

Как пишут "Ґрати", прокурор просил отправить подозреваемого на гауптвахту на два месяца без возможности выйти под залог, адвокат Игорь Степанов говорил, что Рябчука нельзя отправлять "туда, где над ним издевались". 

Он назвал обоснованным подозрение для подзащитного и предположил, что поступок нацгвардейца связан с тем, что на службе он подвергался насилию. Какое именно это было насилие, адвокат не сказал. 

"Сторона обвинения или умышленно, или неумышленно воздержалась от изложения в подозрении тех причин, которые послужили причиной событий в ночь с 26-го на 27 января", – подчеркнул он. 

Судья, выслушав стороны, отправил Рябчука в учреждение исполнения наказаний №4.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Подозреваемого Артемия Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" ушел в отставку

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, арест, Южмаш, гауптвахта, насилие, Артемий Рябчук
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