После расстрела нацгвардейцев в Днепре объявили двухдневный траур

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты Фото: dniprorada.gov.ua

Соответствующее решение подписал мэр Днепра Борис Филатов. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

В горсовете посоветовали всем предприятиям, независимо от формы собственности, вывесить флаги Украины с черными лентами.