После расстрела нацгвардейцев в Днепре объявили двухдневный траур

Соответствующее решение подписал мэр Днепра Борис Филатов. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.
В горсовете посоветовали всем предприятиям, независимо от формы собственности, вывесить флаги Украины с черными лентами.
В ночь на 27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.
Подозреваемого Артемия Рябчука задержали днем 27 января. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в Госбюро расследований.
ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.
Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на "Южмаше" подал в отставку.