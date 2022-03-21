Россияне ведут скрытую подготовку к "выборам" на оккупированной территории Запорожской области – Генштаб ВСУ

"Продолжая незаконную деятельность на временно занятых территориях Запорожской области, в отдельных населенных пунктах захватчики проводят скрытую подготовку к проведению выборов пророссийской администрации районов и городов", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты также используют захваченную часть региона для своих военных нужд.

"В целях организации так называемых российских гумконвоев оккупанты сосредоточили в порту Бердянска колонну белых тентованных грузовых автомобилей КамАЗ министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область", – считают украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)