Наступление противника остановлено почти на всех направлениях – Генштаб ВСУ

"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти на всех направлениях. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой", – говорится в сообщении.

Для восполнения потерь личного состава РФ проводит скрытую мобилизацию на Кубани, в Приморском крае, Ярославской области и других регионах Уральского федерального округа. На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается мобилизация студентов в возрасте от 18 лет. По информации Генштаба ВСУ, морально-психологическое состояние личного состава очень низкое, большая часть мобилизованных не имеет опыта и желания участвовать в боевых действиях.

Параллельно российские пропагандисты ведут подготовку населения РФ к продолжительной войне, а также распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой специальной военной операции, проводят публичные мероприятия по поддержке войны в Украине.

Есть информация о направлении в Украину "добровольцев" из Ливии с целью участия в военных действиях на стороне РФ.

Во временно оккупированном Херсоне захватчики начали замену военных подразделений на подразделения Росгвардии и полиции.

Во время очередной попытки наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. В Броварском районе подразделения россиян остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.

"Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя примеры мужества и героизма, а трофейная техника – становиться на вооружение украинских сил обороны", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное