Дещица: Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", – сказал посол.
Он отметил, что власти Польши занимаются укреплением своих вооруженных сил. При этом в Варшаве понимают, что сейчас лучше помочь Украине, тем самым не допустив приближения российских войск к польским границам.
По словам Дещицы, Россия распространяет фейки о том, что Польша якобы хочет забрать Западную Украину.
"Реальность – поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская наррация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – подчеркнул Дещица.
21 марта главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что в 13.15 российский истребитель-бомбардировщик, пролетев над территорией Волыни, зашел в воздушное пространство Польши.