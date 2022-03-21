"Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО". Бутусов сообщил, что истребитель РФ зашел в воздушное пространство Польши

Польская сторона также зафиксировала пролет российского истребителя над своей территорией Фото: depositphotos.com

По его словам, инцидент произошел сегодня в 13.15. Российский истребитель-бомбардировщик пролетел над территорией Волыни, после чего оказался в воздушном пространстве Польши.

"Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей. Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", – подчеркнул Бутусов.

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