"Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО". Бутусов сообщил, что истребитель РФ зашел в воздушное пространство Польши

По его словам, инцидент произошел сегодня в 13.15. Российский истребитель-бомбардировщик пролетел над территорией Волыни, после чего оказался в воздушном пространстве Польши.
"Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей. Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", – подчеркнул Бутусов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.