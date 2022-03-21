Польша намерена обложить дополнительным налогом компании, которые продолжают работать в России

Польша может ужесточить санкции против РФ, для этого необходимо внести изменения в Конституцию Фото: EPA

Он подчеркнул, что Варшава должна направить международным компаниям четкий сигнал о недопустимости деятельности, которая помогает финансировать российскую агрессию против Украины.

Кроме того, власти Польши изучают вопрос о конфискации всех активов юридических и физических лиц РФ, имеющих отношение к преступной деятельности России. В частности, речь идет о компаниях и физлицах, против которых введены санкции Европейского союза.

Мюллер добавил, что для этого потребуется внести изменения в Конституцию Польши.