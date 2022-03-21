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Польша намерена обложить дополнительным налогом компании, которые продолжают работать в России

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Польша может ужесточить санкции против РФ, для этого необходимо внести изменения в Конституцию
Польша может ужесточить санкции против РФ, для этого необходимо внести изменения в Конституцию
Фото: EPA

Правительство Польши собирается рассмотреть вопрос о дополнительном налогообложении компаний, которые продолжают работать в России, несмотря на российскую агрессию против Украины. Об этом 21 марта перед встречей премьера Польши Матеуша Моравецкого с лидерами парламентских фракций сообщил спикер правительства Петр Мюллер, сообщает Polsat News.

Он подчеркнул, что Варшава должна направить международным компаниям четкий сигнал о недопустимости деятельности, которая помогает финансировать российскую агрессию против Украины.

Кроме того, власти Польши изучают вопрос о конфискации всех активов юридических и физических лиц РФ, имеющих отношение к преступной деятельности России. В частности, речь идет о компаниях и физлицах, против которых введены санкции Европейского союза.

Мюллер добавил, что для этого потребуется внести изменения в Конституцию Польши. 

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Украина, конституция, Польша, санкции, Варшава, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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