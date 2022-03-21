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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: В Николаевской области началась посевная, а врага сожжем всего

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Виталий Ким: Есть приятные новости, но не все могу рассказать
Виталий Ким: Есть приятные новости, но не все могу рассказать
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В тех районах Николаевской области, где не было оккупантов, уже началась посевная. Об этом сообщил в своем Telegram руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Трактора уже в полях, – отметил он. – В той части, где оккупанты отступили, занимаемся расчисткой и готовимся к посевной".

Глава области также рассказал, что регион использует те ресурсы, которые враг бросил при отступлении.

"Что касается логистики и военных запасов, которые нам подкинули орки, – все хорошо, ресурсов все больше. Продвигаемся уверенно, занимаемся необходимой работой", – проинформировал чиновник.

Ким также обратился к коллаборантам и призвал их уходить из Николаева.

"Есть приятные новости, но не все могу рассказать. Врага сожжем всего, мы сейчас больше видим и дальше слышим. Мы вас всех найдем, мы вас всех арестуем. Пока есть возможность, валите из нашего города – все, кто помогает оккупантам", – предостерег он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В Николаеве ежедневно слышны взрывы и стрельба. Оккупанты обстреливают жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносят авиаудары. В частности, в результате бомбардировки города 13 марта погибло девять человек.

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". "Это значит, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом, ведь никакого смысла военного нет что-то делать с нашим городом... Вариантов напасть на Николаев сегодня нет", – сказал он.

Теги: Николаев, война, сельское хозяйство, война России против Украины, Виталий Ким
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