Ким: В Николаевской области началась посевная, а врага сожжем всего

Виталий Ким: Есть приятные новости, но не все могу рассказать Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Трактора уже в полях, – отметил он. – В той части, где оккупанты отступили, занимаемся расчисткой и готовимся к посевной".

Глава области также рассказал, что регион использует те ресурсы, которые враг бросил при отступлении.

"Что касается логистики и военных запасов, которые нам подкинули орки, – все хорошо, ресурсов все больше. Продвигаемся уверенно, занимаемся необходимой работой", – проинформировал чиновник.

Ким также обратился к коллаборантам и призвал их уходить из Николаева.

"Есть приятные новости, но не все могу рассказать. Врага сожжем всего, мы сейчас больше видим и дальше слышим. Мы вас всех найдем, мы вас всех арестуем. Пока есть возможность, валите из нашего города – все, кто помогает оккупантам", – предостерег он.

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