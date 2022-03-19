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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: Вчера в Николаеве орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Еще идет спасательная операция

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Официально число жертв от удара оккупантов по казармам в Николаеве еще не озвучивали
Официально число жертв от удара оккупантов по казармам в Николаеве еще не озвучивали
Фото: Julian Röpcke / Twitter

В Николаеве продолжается поисково-спасательная операция после ударов российских оккупантов в том числе по военным казармам. Об этом сообщил утром 19 марта глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Вчера орки подло ударили ракетами по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Я не хочу об этом говорить, жду официальных данных от ВСУ, чтобы цифры корректно указывать", – сказал Ким.

По его словам, сейчас в Николаевской области готовятся к посевной и занимаются эвакуацией людей, а военные "зачищают" село от российских оккупантов. 

18 марта российские оккупанты нанесли несколько авиаударов по Николаеву и, в частности, атаковали расположения военных ВСУ. "К счастью, некоторые объекты были у нас пустыми, там не было никого. Некоторых зацепило", – сказал мэр города Александр Сенкевич. По информации журналиста Bild Джулиана Ропке, погибло по меньшей мере 40 военных.

Контекст:

Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В Николаеве ежедневно слышны взрывы и стрельба. Оккупанты обстреливают жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносят авиаудары. В частности, в результате бомбардировки города 13 марта погибло девять человек

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". "Это значит, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом, ведь никакого смысла военного нет что-то делать с нашим городом... Вариантов напасть на Николаев сегодня нет", – сказал он.

Теги: Николаев, военные, ВСУ, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
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