Ким: Вчера в Николаеве орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Еще идет спасательная операция

Официально число жертв от удара оккупантов по казармам в Николаеве еще не озвучивали Фото: Julian Röpcke / Twitter

"Вчера орки подло ударили ракетами по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Я не хочу об этом говорить, жду официальных данных от ВСУ, чтобы цифры корректно указывать", – сказал Ким.

По его словам, сейчас в Николаевской области готовятся к посевной и занимаются эвакуацией людей, а военные "зачищают" село от российских оккупантов.

18 марта российские оккупанты нанесли несколько авиаударов по Николаеву и, в частности, атаковали расположения военных ВСУ. "К счастью, некоторые объекты были у нас пустыми, там не было никого. Некоторых зацепило", – сказал мэр города Александр Сенкевич. По информации журналиста Bild Джулиана Ропке, погибло по меньшей мере 40 военных.