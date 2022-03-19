Ким: Вчера в Николаеве орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Еще идет спасательная операция

"Вчера орки подло ударили ракетами по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Я не хочу об этом говорить, жду официальных данных от ВСУ, чтобы цифры корректно указывать", – сказал Ким.
По его словам, сейчас в Николаевской области готовятся к посевной и занимаются эвакуацией людей, а военные "зачищают" село от российских оккупантов.
18 марта российские оккупанты нанесли несколько авиаударов по Николаеву и, в частности, атаковали расположения военных ВСУ. "К счастью, некоторые объекты были у нас пустыми, там не было никого. Некоторых зацепило", – сказал мэр города Александр Сенкевич. По информации журналиста Bild Джулиана Ропке, погибло по меньшей мере 40 военных.
Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В Николаеве ежедневно слышны взрывы и стрельба. Оккупанты обстреливают жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносят авиаудары. В частности, в результате бомбардировки города 13 марта погибло девять человек.
16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". "Это значит, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом, ведь никакого смысла военного нет что-то делать с нашим городом... Вариантов напасть на Николаев сегодня нет", – сказал он.