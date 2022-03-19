Оккупанты нанесли несколько авиаударов по Николаеву. Мэр рассказал о ситуации в городе

В результате атаки была повреждена электросеть в микрорайонах Соляные и Матвеевка (входят в Центральный район города). Но к вечером почти все проблемы устранили, без электроэнергии оставалось 12 улиц в Центральном районе.

Сенкевич также пояснил, почему в городе во время атаки не было воздушной тревоги.

"Тревоги не было, потому что нас атаковали с Херсонской области. И мы просто не успеваем давать эту тревогу. Бомбардировка происходит быстрее, чем мы пеленгуем и запускаем системы", – сказал мэр.

Если оккупанты атакую из Крыма или "более далеких рубежей", власти успевают предупредить население, но если с таких близких расстояний, как Херсонская область, то нет, рассказал Сенкевич.

Подписчики спросили у мэра Николаева, правда ли, что оккупанты атаковали расположения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 36-я отдельной бригады морской пехоты.

"Друзья, спасли там людей. Спасали там и казарму. К счастью, некоторые объекты были у нас пустыми, там не было никого. Некоторых зацепило... Больше информации я вам не дам, потому что эта информация военная и я не могу с вами ею поделиться", – сказал Сенкевич.

Он также рассказал, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким не выходил в течение дня в эфир (обычно он делает это несколько раз в день), поскольку пятница была тяжелой и у него было много работы по области. В 14.24 Ким написал в Telegram: "Все ок, занят немного".

Об атаке на Николаев сообщил в Telegram и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Министерстве культуры и информационной политики.

"Некоторые западные журналисты сообщают, что в результате атаки варваров в Николаеве погибли, по меньшей мере, 40 украинцев. По предварительной информации, это – военные", – сказано в сообщении.

На данный момент других официальных комментариев относительно бомбардировки Николаева нет.

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