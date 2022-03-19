Российские войска обстреливали Николаев кассетными боеприпасами – Human Rights Watch

13 марта в результате атаки погибло девять жителей Николаева, сообщал глава областной администрации Виталий Ким.

По информации Human Rights Watch, еще несколько человек получили ранения. Все погибшие, как сообщила организация, стояли в очереди к банкомату.

Повреждены также дома, офисные здания, автомобили.

"В течение недели несколько жилых районов Николаева подверглись обстрелу кассетными боеприпасами. Российские войска должны прекратить использование кассетных боеприпасов и положить конец этим явно неизбирательным атакам", – заявила старший исследователь кризисов и конфликтов в Human Rights Watch Белкис Вилле.

Повторяющееся применение оккупантами кассетных боеприпасов в Николаеве и их "предсказуемое воздействие на гражданское население" может быть приравнено к военному преступлению, считают в Human Rights Watch. Организация показала результаты таких атак в Николаеве.

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