Российские войска обстреливали Николаев кассетными боеприпасами – Human Rights Watch

13 марта в результате атаки погибло девять жителей Николаева, сообщал глава областной администрации Виталий Ким.
По информации Human Rights Watch, еще несколько человек получили ранения. Все погибшие, как сообщила организация, стояли в очереди к банкомату.
Повреждены также дома, офисные здания, автомобили.
"В течение недели несколько жилых районов Николаева подверглись обстрелу кассетными боеприпасами. Российские войска должны прекратить использование кассетных боеприпасов и положить конец этим явно неизбирательным атакам", – заявила старший исследователь кризисов и конфликтов в Human Rights Watch Белкис Вилле.
Повторяющееся применение оккупантами кассетных боеприпасов в Николаеве и их "предсказуемое воздействие на гражданское население" может быть приравнено к военному преступлению, считают в Human Rights Watch. Организация показала результаты таких атак в Николаеве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В Николаеве ежедневно слышны взрывы и стрельба. Оккупанты обстреливают жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносят авиаудары. В частности, в результате бомбардировки города 13 марта погибло девять человек.
16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". "Это значит, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом, ведь никакого смысла военного нет что-то делать с нашим городом... Вариантов напасть на Николаев сегодня нет", – сказал он.
На сайте Международного комитета Красного Креста указано, что кассетные бомбы представляют собой контейнеры, которые взрываются в воздухе, разбрасывая по значительной площади мелкокалиберные бомбы, или суббоеприпасы. Поскольку эти мелкокалиберные бомбы являются неуправляемыми и зачастую их значительная часть не взрывается, применение кассетных бомб приводит к гибели гражданского населения как во время авиаудара, так и после него.
В 2008 году в Дублине приняли Конвенцию по кассетным боеприпасам, к которой уже присоединились 107 государств мира. Россия, как США и Китай, не входит в число этих стран. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.
С начала вторжения, кроме Николаева, зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской и Донецкой областях.