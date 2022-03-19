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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреливали Николаев кассетными боеприпасами – Human Rights Watch

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Кассетные снаряды, взрываясь, разбрасывают неуправляемые мелкокалиберные бомбы, или суббоеприпасы (на фото)
Кассетные снаряды, взрываясь, разбрасывают неуправляемые мелкокалиберные бомбы, или суббоеприпасы (на фото)
Скриншот: Human Rights Watch / YouTube

Российские оккупационные войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы, обстреливая Николаев, как минимум речь идет об атаках 7-го, 11-го и 13 марта. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch 17 марта.

13 марта в результате атаки погибло девять жителей Николаева, сообщал глава областной администрации Виталий Ким.

По информации Human Rights Watch, еще несколько человек получили ранения. Все погибшие, как сообщила организация, стояли в очереди к банкомату.

Повреждены также дома, офисные здания, автомобили.

"В течение недели несколько жилых районов Николаева подверглись обстрелу кассетными боеприпасами. Российские войска должны прекратить использование кассетных боеприпасов и положить конец этим явно неизбирательным атакам", – заявила старший исследователь кризисов и конфликтов в Human Rights Watch Белкис Вилле.

Повторяющееся применение оккупантами кассетных боеприпасов в Николаеве и их "предсказуемое воздействие на гражданское население" может быть приравнено к военному преступлению, считают в Human Rights Watch. Организация показала результаты таких атак в Николаеве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Human Rights Watch / YouTube
Контекст:

Оккупанты атакуют Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. В Николаеве ежедневно слышны взрывы и стрельба. Оккупанты обстреливают жилые кварталы из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", наносят авиаудары. В частности, в результате бомбардировки города 13 марта погибло девять человек.

16 марта Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". "Это значит, что в ближайшем будущем Николаев должен быть тыловым городом, ведь никакого смысла военного нет что-то делать с нашим городом... Вариантов напасть на Николаев сегодня нет", – сказал он.

На сайте Международного комитета Красного Креста указано, что кассетные бомбы представляют собой контейнеры, которые взрываются в воздухе, разбрасывая по значительной площади мелкокалиберные бомбы, или суббоеприпасы. Поскольку эти мелкокалиберные бомбы являются неуправляемыми и зачастую их значительная часть не взрывается, применение кассетных бомб приводит к гибели гражданского населения как во время авиаудара, так и после него.

В 2008 году в Дублине приняли Конвенцию по кассетным боеприпасам, к которой уже присоединились 107 государств мира. Россия, как США и Китай, не входит в число этих стран. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.

С начала вторжения, кроме Николаева, зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской и Донецкой областях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, Human Rights Watch, боеприпасы, кассетные бомбы, преступление, обстрелы, банкомат, взрывы, население
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