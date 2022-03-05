Россия обстреляла Покровск кассетными снарядами, штаб ООС предупреждает жителей об опасности

"Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города. К счастью, несколько кассет, прилетевших в частные дома жителей города, так и не разорвались", – говорится в сообщении.

Штаб, ссылаясь на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, предупредил об опасности этих снарядов.

"У этих взрывоопасных предметов гелевые взрыватели. Если вышли из кассеты – переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, потому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать!" – подчеркнули авторы релиза.

Кассетные боеприпасы поражают большую площадь, они по определению неизбирательны, их использование для нанесения ударов по населенным пунктам – военное преступление, добавили в штабе. О жертвах не сообщается.

О том, что РФ применяет кассетные бомбы в войне против Украины, говорил 4 марта генеральный секретарь Йенс Столтенберг, пишет Reuters.