Россия обстреляла Покровск кассетными снарядами, штаб ООС предупреждает жителей об опасности

"Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города. К счастью, несколько кассет, прилетевших в частные дома жителей города, так и не разорвались", – говорится в сообщении.
Штаб, ссылаясь на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, предупредил об опасности этих снарядов.
"У этих взрывоопасных предметов гелевые взрыватели. Если вышли из кассеты – переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, потому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать!" – подчеркнули авторы релиза.
Кассетные боеприпасы поражают большую площадь, они по определению неизбирательны, их использование для нанесения ударов по населенным пунктам – военное преступление, добавили в штабе. О жертвах не сообщается.
О том, что РФ применяет кассетные бомбы в войне против Украины, говорил 4 марта генеральный секретарь Йенс Столтенберг, пишет Reuters.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителей, ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика оказалась на грани дефолта.
На сайте Международного комитета Красного Креста указано, что кассетные бомбы представляют собой контейнеры, которые взрываются в воздухе, разбрасывая по значительной площади мелкокалиберные бомбы или "суббоеприпасы". Поскольку эти мелкокалиберные бомбы являются неуправляемыми и зачастую их значительная часть не взрывается, применение кассетных бомб приводит к гибели гражданского населения как во время авиаудара, так и после него.
В 2008 году в Дублине приняли Конвенцию по кассетным боеприпасам, к которой уже присоединились 107 государств мира. Россия, как США и Китай, не входит в число этих стран. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.