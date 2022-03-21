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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 стран подписали заявление, в котором призывают модернизировать ПВО Украины

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Партнеры Украины заявили о необходимости поддерживать военную и гражданскую оборону Украины
Партнеры Украины заявили о необходимости поддерживать военную и гражданскую оборону Украины
Фото: depositphotos.com

14 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Среди подписантов: Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США.

Представители этих государств требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:

  • поддерживать военную и гражданскую оборону Украины – обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью снабжения противотанковым и противовоздушным оружием;
  • оказать гуманитарную помощь – обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев;
  • защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, США, Германия, Грузия, Латвия, Чехия, Польша, Франция, Великобритания, Эстония, Литва, Нидерланды, Швеция, Ирландия, Руслан Стефанчук
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