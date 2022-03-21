13 стран подписали заявление, в котором призывают модернизировать ПВО Украины

Партнеры Украины заявили о необходимости поддерживать военную и гражданскую оборону Украины Фото: depositphotos.com

Среди подписантов: Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США.

Представители этих государств требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно: