13 стран подписали заявление, в котором призывают модернизировать ПВО Украины

Среди подписантов: Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США.
Представители этих государств требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:
- поддерживать военную и гражданскую оборону Украины – обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью снабжения противотанковым и противовоздушным оружием;
- оказать гуманитарную помощь – обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев;
- защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.