В Польше хотят конфисковать активы РФ из-за ее войны против Украины

Об этом в интервью "Wprost", опубликованном 20 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
По его мнению, оппозиция должна быть вовлечена в процесс вынесения этого вопроса Сеймом (парламентом).
Моравецкий отметил, что, с одной стороны, в Польше есть конституционные ограничения на такое действие, связанное с правами собственности, а с другой – "все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем проводить такие действия в нашей стране".
По словам главы правительства, в Польше "есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы" РФ, в частности – акции компаний.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В отношении России, из-за ее массового вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, введены жесткие санкции, их продолжают вводить.
Украина после завершения российской агрессии рассчитывает получить арестованные золотовалютные резервы РФ в $415 млрд для восстановления и компенсаций, заявили 11 марта в Минэкономики страны.
Моравецкий 14 марта предложил изъятые у России активы за рубежом направить на восстановление Украины.