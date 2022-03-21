В Польше хотят конфисковать активы РФ из-за ее войны против Украины

В Польше есть "какая-то недвижимость и финансовые активы" РФ, отметил Моравецкий Фото: EPA

Об этом в интервью "Wprost", опубликованном 20 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его мнению, оппозиция должна быть вовлечена в процесс вынесения этого вопроса Сеймом (парламентом).

Моравецкий отметил, что, с одной стороны, в Польше есть конституционные ограничения на такое действие, связанное с правами собственности, а с другой – "все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем проводить такие действия в нашей стране".

По словам главы правительства, в Польше "есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы" РФ, в частности – акции компаний.

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