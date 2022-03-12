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В Италии арестовали самую большую парусную яхту в мире, она принадлежит российскому миллиардеру. Фото

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Состояние Мельниченко оценивается в $17,9 млрд
Состояние Мельниченко оценивается в $17,9 млрд
Фото: EPA

11 марта финансовая гвардия Италии арестовала яхту А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко в рамках санкций, наложенных на него Европейским союзом, сообщила газета La Repubblica.

143-метовая яхта находилась в порту Триест, стоимость судна оценивается в €530 млн.

Издание отмечает, что A – самая большая парусная яхта в мире.

Яхту спустили на воду в 2017 году. На сайте компании Nobiskrug сказано, что это ода из самых современных суперяхт в мире с уникальными характеристиками, например, с подводной смотровой кабиной. 

Фото: EPA
Яхта A. Фото: EPA

Мельниченко – один из самых богатых граждан РФ. Forbes оценивает его состояние в $17,9 млрд (8-е место среди богатейших российских бизнесменов). Ему принадлежат компания "Еврохим", которая производит минеральные удобрения, и угольная компания СУЭК.

9 марта Евросоюз расширил санкции против РФ и включил в санкционный список в том числе Мельниченко. В ЕС заявили, что Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов, имеющих тесные связи с российским правительством. Сразу после нападения РФ на Украину, 24 февраля, Мельниченко и еще 36 бизнесменов встречались с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства для обсуждения влияния западных санкций на ситуацию в РФ и бизнес.

"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – сказано в объяснении ЕС. 

Яхта A. Фото: EPA
Яхта A. Фото: EPA

После попадания под санкции Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и перестал быть его основным бенефициаром, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, Мельниченко вышел из капитала и состава совета директоров компании СУЭК, сказано в ее заявлении. По данным Forbes, бизнесмен снизил доли в этих своих ключевых активах до 0%.

В комментарии изданию он назвал санкции абсурдными, заявил, что "не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Украине" и что никогда не имел отношения к политике.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Италия, санкции, бизнес, арест, агрессия, российская агрессия, яхта, война России против Украины, Андрея Мельниченко
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