В Италии арестовали самую большую парусную яхту в мире, она принадлежит российскому миллиардеру. Фото

143-метовая яхта находилась в порту Триест, стоимость судна оценивается в €530 млн.

Издание отмечает, что A – самая большая парусная яхта в мире.

Яхту спустили на воду в 2017 году. На сайте компании Nobiskrug сказано, что это ода из самых современных суперяхт в мире с уникальными характеристиками, например, с подводной смотровой кабиной.

Яхта A. Фото: EPA

Мельниченко – один из самых богатых граждан РФ. Forbes оценивает его состояние в $17,9 млрд (8-е место среди богатейших российских бизнесменов). Ему принадлежат компания "Еврохим", которая производит минеральные удобрения, и угольная компания СУЭК.

9 марта Евросоюз расширил санкции против РФ и включил в санкционный список в том числе Мельниченко. В ЕС заявили, что Мельниченко принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов, имеющих тесные связи с российским правительством. Сразу после нападения РФ на Украину, 24 февраля, Мельниченко и еще 36 бизнесменов встречались с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства для обсуждения влияния западных санкций на ситуацию в РФ и бизнес.

"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – сказано в объяснении ЕС.

Яхта A. Фото: EPA

После попадания под санкции Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и перестал быть его основным бенефициаром, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, Мельниченко вышел из капитала и состава совета директоров компании СУЭК, сказано в ее заявлении. По данным Forbes, бизнесмен снизил доли в этих своих ключевых активах до 0%.

В комментарии изданию он назвал санкции абсурдными, заявил, что "не имеет никакого отношения к трагическим событиям в Украине" и что никогда не имел отношения к политике.