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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутат Сейма Литвы: Расследование в Гааге может стать основанием для признания госструктур РФ террористическим организациями

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Вилия Алекнайте: Расследование ведется и доказательства собираются
Вилия Алекнайте: Расследование ведется и доказательства собираются
Фото: ghall.com.ua

Если США и Великобритании признают государственные структуры России террористическими организациями, то это будет основанием для такого решения и в других странах, заявила в комментарии Guildhall депутат Сейма Литовской республики Вилия Алекнайте.

"Когда-то [экс-президент Литвы] Даля Грибаускайте уже бегло сказала, что Россия – террористическое государство, и с российской стороны последовали реакции. С точки зрения юридической оценки, я думаю, что расследование, которое ведется в Гааге, преступления, которые фиксируются международным сообществом могут стать основанием для того, чтобы все европейские и демократические страны это признали, – сказала депутат. – Я думаю, что лидерство таких стран, как США и Великобритания очень важно и если они сделают собственную сугестию [предложение о признании террористической природы российского государства], я думаю, что и другие страны могут присоединится к этому. Тем более что расследование ведется и доказательства собираются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, Великобритания, терроризм, Литва, война, Гаага, расследование, война России против Украины
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