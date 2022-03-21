Депутат Сейма Литвы: Расследование в Гааге может стать основанием для признания госструктур РФ террористическим организациями

"Когда-то [экс-президент Литвы] Даля Грибаускайте уже бегло сказала, что Россия – террористическое государство, и с российской стороны последовали реакции. С точки зрения юридической оценки, я думаю, что расследование, которое ведется в Гааге, преступления, которые фиксируются международным сообществом могут стать основанием для того, чтобы все европейские и демократические страны это признали, – сказала депутат. – Я думаю, что лидерство таких стран, как США и Великобритания очень важно и если они сделают собственную сугестию [предложение о признании террористической природы российского государства], я думаю, что и другие страны могут присоединится к этому. Тем более что расследование ведется и доказательства собираются".

Война России против Украины. Главное (обновляется)