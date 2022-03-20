США рассматривают вопрос отключения России от системы GPS – глава "Роскосмоса"

Рогозин уточнил, что отключить россиянам GPS могут "в рамках санкций".
Очевидно, речь идет о санкциях за вторжение в Украину 24 февраля.
Глава "Роскосмоса" отметил, что в связи с происходящими событиями "напрягаться" не стоит, потому что у РФ есть своя спутниковая система навигации – глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).
Рогозин утверждает, что у ГЛОНАСС "такая же точность, как у GPS".
Работа ГЛОНАСС базируется на данных 24 спутников, движущихся над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях. Развитием проекта ГЛОНАСС занимается "Роскосмос".
Спутниковая система глобального позиционирования GPS (США) работает благодаря 32 спутникам (при необходимых 24), находящимся на одной высоте над земной поверхностью.