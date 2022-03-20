Австралия даст ВСУ еще $15,6 млн помощи и введет новые санкции против РФ

Как результат общая военная помощь Австралии Украине на данный момент составит $67,6 млн. Пакет помощи предусматривает выделение материальных средств из запасов Сил обороны Австралии.

Кроме того, правительство страны выделило дополнительно $22,3 млн на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению Украины. Общая сумма, выделенная страной на эти цели, составляет $48,3 млн.

Также, чтобы помочь удовлетворить потребности в образовании и защите детей, людей с инвалидностью и тех, кто сталкивается с риском гендерного насилия, Австралия предоставит $7,4 млн через неправительственные организации в рамках Австралийского гуманитарного партнерства.

Еще $6 млн страна передаст в Фонд народонаселения ООН для защиты перемещенных женщин и девочек от гендерного насилия и обеспечения доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья. А чтобы помочь решить проблему нехватки продовольствия, Австралия внесет $7,4 млн во Всемирную продовольственную программу.

Кроме того, МИД Австралии объявил о введении новых санкций против России, запретив экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в страну, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий.

В ведомстве отметили, что алюминий является глобальным сырьем для автомобильной, аэрокосмической, упаковочной, машиностроительной и строительной отраслей, а также важным сырьем для военной промышленности.

В общей сложности Австралия ввела 476 антироссийских санкций: в отношении 443 физических лиц, в том числе многих олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, и 33 организаций, включая большую часть российского банковского сектора и всех организаций, ответственных за суверенный долг России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)