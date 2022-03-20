ГОРДОН
 
 
МИР

Австралия даст ВСУ еще $15,6 млн помощи и введет новые санкции против РФ

Австралия выделила дополнительно $22,3 млн на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению Украины
Австралия выделила дополнительно $22,3 млн на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению Украины
Фото: depositphotos.com

Австралия выделит дополнительно $15,6 млн на поддержку Вооруженных сил Украины и введет новые санкции против РФ. Об этом сообщило министерство иностранных дел Австралии.

Как результат общая военная помощь Австралии Украине на данный момент составит $67,6 млн. Пакет помощи предусматривает выделение материальных средств из запасов Сил обороны Австралии.

Кроме того, правительство страны выделило дополнительно $22,3 млн на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению Украины. Общая сумма, выделенная страной на эти цели, составляет $48,3 млн.

Также, чтобы помочь удовлетворить потребности в образовании и защите детей, людей с инвалидностью и тех, кто сталкивается с риском гендерного насилия, Австралия предоставит $7,4 млн через неправительственные организации в рамках Австралийского гуманитарного партнерства.

Еще $6 млн страна передаст в Фонд народонаселения ООН для защиты перемещенных женщин и девочек от гендерного насилия и обеспечения доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья. А чтобы помочь решить проблему нехватки продовольствия, Австралия внесет $7,4 млн во Всемирную продовольственную программу.

Кроме того, МИД Австралии объявил о введении новых санкций против России, запретив экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в страну, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий.

В ведомстве отметили, что алюминий является глобальным сырьем для автомобильной, аэрокосмической, упаковочной, машиностроительной и строительной отраслей, а также важным сырьем для военной промышленности.

В общей сложности Австралия ввела 476 антироссийских санкций: в отношении 443 физических лиц, в том числе многих олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, и 33 организаций, включая большую часть российского банковского сектора и всех организаций, ответственных за суверенный долг России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Австралия, санкции, война, военная помощь, гуманитарная помощь, финансовая помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (79541)
2
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (39581)
3
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (29081)
4
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (24530)
5
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (24525)
6
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (20087)
7
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы (13001)
8
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом (12479)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS