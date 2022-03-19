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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания введет санкции на экспорт в Россию товаров двойного назначения и технологий

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Санкции коснутся комплектующих в различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику, сообщили в МИД Великобритании
Санкции коснутся комплектующих в различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику, сообщили в МИД Великобритании
Фото: depositphotos.com

Кроме уже введенных финансово-экономических санкций в отношении России, будут наложены ограничения на экспорт из Великобритании в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Об этом идет речь в официальном комментарии министерства иностранных дел Великобритании, которое получило издание Guildhall.

"Помимо этих финансовых мер и при полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичный с тем, который уже реализуют США. Мы выдвинем новый закон, запрещающий экспорт в Россию всех товаров двойного назначения, в том числе ряда высокотехнологичных товаров и критически важного технологического оборудования, а также комплектующих в различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику", – сказано в заявлении МИД.

В иностранном ведомстве напомнили, что уже ввели экономические меры против России.

"1 марта мы приняли постановление, которым запрещены любые финансовые операции с Центральным банком России, министерством финансов РФ и российским Фондом национального благосостояния. После переговоров Великобритании с международными партнерами 2 марта Европейский союз заявил, что к 12 марта из SWIFT будут исключены семь российских банков. Этому решению способствовало давление Соединенного Королевства. Эти меры в отношении уже находящихся под санкциями структур, принятые в сотрудничестве с США и ЕС гарантируют, что российские банки больше не смогут пользоваться SWIFT для трансакций с банками в любой стране, независимо от того, ввела ли эта страна санкции против России", – отметили в министерстве.

В заявлении также подчеркивается, что новые ограничительные меры еще больше сузят возможности России спонсировать войну.

"Новые полномочия также позволят нам запретить российским государственным и частным компаниям привлекать средства в Великобритании, запретить операции с их ценными бумагами и предоставление кредитов. Мы также ограничим сумму денег, доступную для получения гражданами России с депозитов на их банковских счетах в Великобритании. Активы сотен юридических и физических лиц будут заморожены, в частности производителей, спонсирующих военную машину РФ и президента [России Владимира] Путина. Также сюда входит запрет на полеты компании "Аэрофлот" в Великобританию", – сообщили в МИД Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, банки, война, экспорт, МИД Великобритании, SWIFT, технологии, кредиты, война России против Украины, активы, финансы, российские банки
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