Великобритания введет санкции на экспорт в Россию товаров двойного назначения и технологий

"Помимо этих финансовых мер и при полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичный с тем, который уже реализуют США. Мы выдвинем новый закон, запрещающий экспорт в Россию всех товаров двойного назначения, в том числе ряда высокотехнологичных товаров и критически важного технологического оборудования, а также комплектующих в различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику", – сказано в заявлении МИД.

В иностранном ведомстве напомнили, что уже ввели экономические меры против России.

"1 марта мы приняли постановление, которым запрещены любые финансовые операции с Центральным банком России, министерством финансов РФ и российским Фондом национального благосостояния. После переговоров Великобритании с международными партнерами 2 марта Европейский союз заявил, что к 12 марта из SWIFT будут исключены семь российских банков. Этому решению способствовало давление Соединенного Королевства. Эти меры в отношении уже находящихся под санкциями структур, принятые в сотрудничестве с США и ЕС гарантируют, что российские банки больше не смогут пользоваться SWIFT для трансакций с банками в любой стране, независимо от того, ввела ли эта страна санкции против России", – отметили в министерстве.

В заявлении также подчеркивается, что новые ограничительные меры еще больше сузят возможности России спонсировать войну.

"Новые полномочия также позволят нам запретить российским государственным и частным компаниям привлекать средства в Великобритании, запретить операции с их ценными бумагами и предоставление кредитов. Мы также ограничим сумму денег, доступную для получения гражданами России с депозитов на их банковских счетах в Великобритании. Активы сотен юридических и физических лиц будут заморожены, в частности производителей, спонсирующих военную машину РФ и президента [России Владимира] Путина. Также сюда входит запрет на полеты компании "Аэрофлот" в Великобританию", – сообщили в МИД Великобритании.

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