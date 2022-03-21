Путин не смог достичь своих целей в Украине, поэтому атакует гражданских – глава Пентагона

"За последние несколько недель мы видели преднамеренные нападения на города и мирных жителей. И снова я считаю, что он (Путин) предпринимает такие шаги, потому что его кампания застопорилась", – подчеркнул Остин.
Такие действия он назвал отвратительными. При этом он выразил уважение украинскому народу, "который доблестно сражался и по-прежнему полон решимости защищать свою страну".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По состоянию на утро 19 марта погибли 112 детей и более 140 ранены. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 16 марта, что подтверждена гибель 3 тыс. мирных граждан.
По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 жертвы и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.