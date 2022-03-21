Путин не смог достичь своих целей в Украине, поэтому атакует гражданских – глава Пентагона

"За последние несколько недель мы видели преднамеренные нападения на города и мирных жителей. И снова я считаю, что он (Путин) предпринимает такие шаги, потому что его кампания застопорилась", – подчеркнул Остин.

Такие действия он назвал отвратительными. При этом он выразил уважение украинскому народу, "который доблестно сражался и по-прежнему полон решимости защищать свою страну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)